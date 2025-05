Lo sport deve essere per tutti. Evento con Sacripante e Minisini

MONTOPOLI

Lo sport per tutti. Lo sport veicolo di inclusione. E’ questo lo scopo dell’evento di sabato 7 giugno negli spazi esterni e l’area delle piscine Le Barbate in via Romanina a Capanne promosso dal Comune di Montopoli con la Uisp zona del Cuoio e finanziato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il patrocinio della rete inclusione Evv. "A tutto sport" il nome dell’iniziativa con ospiti due atleti del progetto Filippide, Giorgio Minisini e Arianna Sacripante. Tutto ha inizio con la partecipazione del Comune a una manifestazione di interesse per ottenere finanziamenti per favorire la pratica dello sport per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni, con priorità per i disabili, con finanziamenti dell’Autorità garante. Grazie a questo il Comune di Montopoli potrà elargire circa 300 euro a oltre 50 famiglie e quello di sabato 7 giugno è l’atto finale del progetto. "Una giornata di festa all’insegna dei valori dello sport, della condivisione e della valorizzazione delle differenze" – le parole della vicesindaca Irene Cavallini – Grazie agli uffici comunali, al dirigente Michele Valori e alla responsabile Giada Di Filippo". Alla conferenza stampa di presentazione ieri mattina hanno preso parte la presidente della Uisp Zona Cuoio Viola Gemignani, Sabrina Marmeggi di Abbracciami e Rete inclusione, Alessio Priami per Etrusca basket che da un paio d’anni fa giocare i bambini disabili nelle squadre, Valeriano Dodde dell’associazione Geniali, Tommaso Salvadori della Pro Loco di Montopoli, Gisella Ensabella della Gam e Gianluca Drago dell’Aquateam Nuoto Cuoio. Nuoto, bicicletta, basket, atletica e giochi vari le attività del 7 giugno a ingresso gratuiti. Da remoto alla conferenza stampa è intervenuto Nicola Pintus, presidente progetto Filippide: "Un evento quello del 7 che porteremo come esempio anche durante la nostra presentazione alle Nazioni Unite, pochi giorni dopo". La giornata comincerà alle 9.30 con il Gruppo Storico Montopolese. Alle 12,30 l’esibizione di nuoto sincronizzato con Arianna Sacripante e Giorgio Minisini introdotta dall’orchestra dell’Istituto comprensivo Galilei. "Questo è lo sport", hanno concluso l’assessore Andrea Marino e la sindaca Linda Vanni.