Sos ambulatorio e servizi, ecco un’assemblea

Stasera, martedì 2 settembre, alle ore 21, nel salone La Roccia della casa del popolo di Tobbiana si terrà un incontro pubblico promosso dalla Pro Loco di Tobbiana per discutere e avanzare proposte sui problemi che preoccupano la comunità del paese. In particolare si parlerà della chiusura dell’ambulatorio del medico di famiglia e anche della progressiva perdita di esercizi commerciali che è stata evidenziata alla fine di agosto dalla cessazione dell’attività del minimarket che da decenni esisteva accanto alla casa del popolo. La chiusura dell’ambulatorio del medico di famiglia, avvenuta il primo aprile scorso, ha lasciato sguarnito il paese da un servizio considerato molto utile specialmente dalla numerosa popolazione anziana residente a Tobbiana. Sul problema della perdita dell’ambulatorio si sono già svolti due incontri pubblici nel mese di luglio ed è stata discussa in consiglio comunale un’interpellanza proposta dal gruppo consiliare di centrodestra.

Nella sua risposta il sindaco di Montale Ferdinando Betti ha assicurato l’impegno del Comune a prendersi carico del problema dei locali ma ha anche comunicato che non risulta al momento esserci la disponibilità dei medici di famiglia a svolgere il servizio a Tobbiana. La chiusura del minimarket ha riproposto il fenomeno delle difficoltà oggettive degli esercizi commerciali a sopravvivere a Tobbiana, un paese che così rischia di trasformarsi in un luogo di sola residenza, privo di attività commerciali.

Giacomo Bini