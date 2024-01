Solaio crollato alla festa di nozze, paura e feriti. Aperta un’inchiesta, struttura sequestrata

Pistoia, 14 gennaio 2024 – Il mattino dopo il drammatico crollo di un solaio durante una festa di nozze all’ex convento del Giaccherino (Pistoia) restano le ferite e lo choc di chi ha partecipato alla serata drammaticamente interrotta. Il crollo si è verificato improvviso in un momento di spensieratezza, con gli invitati che ballavano. Circa un centinaio gli invitati (per lo più provenienti dal Fiorentino) per le nozze di Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra.

Mentre molti dei 35 feriti, i meno gravi, sono stati dimessi nella notte e in mattinata (compresi i due sposi), restano gravi le condizioni di 5 persone che, però, non sarebbero in pericolo di vita.

La Procura della Repubblica di Pistoia ha posto sotto sequestro la struttura, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti ipotizzando i reati di lesioni colpose e omissione di lavori necessari a rimuovere i pericoli. Con l'ausilio del lavoro dei tecnici dei vigili del fuoco, la Procura sta cercando di ricostruire le cause che hanno portato al crollo del solaio. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella di un cedimento strutturale del pavimento sul quale stavano ballando gli invitati alla festa.