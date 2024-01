“Abbiamo visto la polvere, poi le urla e il crollo”. Matrimonio a Pistoia, il racconto di chi c’era

Pistoia, 13 gennaio 2024 – “Abbiamo visto la polvere, poi le persone hanno cominciato a correre nella stanza dove eravamo noi. Dopo ci sono state le urla e la disperazione di quelli che sono caduti”. Comincia così il drammatico racconto di una ragazza addetta al catering che si trovava al lavoro all’interno dell'ex convento di Giaccherino a Pistoia. E’ lì che si è verificato il crollo del solaio mentre era in corso la festa.

In tutto si parla di 64 feriti, di cui cinque in codice rosso. Grande spavento tra gli invitati, quasi tutti della provincia di Firenze. Il crollo si è verificato mentre erano in corso dei balli. La stanza al piano inferiore era vuota.