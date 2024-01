Pistoia, crolla il solaio del convento durante il matrimonio: decine di feriti, cinque gravissimi

Pistoia, 13 gennaio 2024 – E’ successo tutto all’improvviso mentre era in corso la festa di matrimonio. Un solaio è crollato all’interno del Convento di Giaccherino, nel locale adibito a ristorante, alle porte di Pistoia. Un luogo da sogno tradizionalmente dove si svolgono cerimonie di questo genere.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 13 gennaio. Sul posto sono giunte almeno sette ambulanze: i feriti finiti in pronto soccorso sarebbero decine e almeno cinque sono in condizioni molto gravi. "Il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all'ex convento di Giaccherino a Pistoia durante un matrimonio – ha scritto su Telegram il presidente regionale Eugenio Giani –. Al momento 5 persone in codice rosso, 5 giallo e circa 25 verdi - ha aggiunto Giani -. Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello".

"Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti - aggiunge l'assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei -. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. I feriti sono stati inviati oltre che all'ospedale di Pistoia anche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia, tra i feriti ci sarebbero anche bambini”

In aggiornamento