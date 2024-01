Pistoia, solaio crollato alla festa di nozze: dimessi i primi feriti

Pistoia, 14 gennaio 2024 – Sono stati dimessi nella notte e sono potuti tornare a casa molti dei feriti coinvolti nel crollo del solaio dell'ex convento di Giaccherino, dove ieri (sabato 13 gennaio) in corso una festa di nozze con oltre cento invitati.

Chi è rimasto coinvolto in maniera lieve nel crollo è stato infatti sottoposto agli accertamenti del caso e, verificato che non vi erano pericoli, ha potuto lasciare gli ospedali dove erano stati trasportati nella concitata serata di ieri e rientrare nelle loro abitazioni. Restano invece ricoverati i cinque feriti più gravi per i quali si prevede una degenza più lunga e che sono attualmente dislocati a Pistoia, Prato e Firenze. Nessuno di loro è comunque in pericolo di vita