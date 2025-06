Si estende il porta a porta. Rifiuti, tante novità a Pistoia

Pistoia, 19 giugno 2025 – A partire dal 6 ottobre comincerà una nuova era per la raccolta differenziata a Pistoia. Alia Multiutility e l’amministrazione comunale daranno infatti il via ad una riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti sul nostro territorio. Per le aree collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico ci sarà un cambio del sistema, col passaggio dal modello misto a quello del porta a porta integrale per tutte le principali frazioni, ovvero carta, multimateriale, organico e residuo non differenziabile, mentre il vetro continuerà a essere conferito presso le campane stradali dedicate. L’obiettivo, come sottolineato nella conferenza di presentazione da Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility e Gabriele Sgueglia, assessore all’ambiente di Pistoia, è quello di avvicinarsi al 60% di raccolta differenziata, migliorando il 55% registrato nel 2024.

“Lo scopo che ci poniamo con questa modifica del sistema di raccolta è duplice - ha evidenziato Sgueglia -: da una parte offrire un servizio più puntuale e di prossimità per le zone più periferiche del comune e dall’altra raggiungere una percentuale di raccolta differenziata superiore al 60%”. “Questa riorganizzazione rappresenta un passaggio importante verso un modello di gestione dei rifiuti più efficiente e coerente con gli obiettivi ambientali che il territorio si è dato – ha aggiunto Perra –”, Complessivamente, il modello porta a porta integrale passerà dal coinvolgere il 5% delle utenze ad oltre il 36%, pari a circa 18mila tra famiglie e attività. I nuovi calendari di raccolta saranno riorganizzati in cinque macroaree, con l’obbiettivo di garantire, per ciascun materiale, lo stesso giorno di frequenza per ogni zona omogenea: centro storico, area urbanizzata, area sud (porta a porta integrale), area sud (sistema ibrido) e area nord. Il passaggio al nuovo sistema sarà accompagnato da una campagna informativa con assemblee pubbliche nei quartieri interessati dall’estensione del servizio porta a porta.

Gli incontri pubblici si svolgeranno da luglio a settembre alle 18.30 e riguarderanno le frazioni di Pracchia, Cireglio, Sammommè, Le Piastre, Lupicciano, Piazza, Santomato, Chiazzano, Gello e Valdibrana. Alle famiglie interessate dal cambio di sistema saranno inoltre inviate lettere con le modalità per ritirare i kit agli sportelli adibiti nelle modalità previste e sarà possibile anche fare richiesta per la consegna a domicilio.