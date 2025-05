Vinci, il kit per la raccolta differenziata si ritira in tabaccheria: ecco dove

Vinci (Firenze), 14 maggio 2025 – Sono oltre 600 gli utenti del comune di Vinci che si sono recati in tabaccheria per ritirare le attrezzature per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani dall’attivazione di questo servizio, comodo e veloce, che permette di ricevere il kit contenente sacchi per imballaggi e, previa attivazione del servizio, sacchi sanitari per la raccolta dei supporti igienici e dei pannolini per bambini sotto i 3 anni.

Per attivare questa procedura è sufficiente mostrare il proprio documento d’identità e il codice utenza (visibile nella sezione Account di Aliapp, l’app di Alia Multiutility disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, o nell’ultima bolletta ricevuta) in una delle tabaccherie convenzionate presenti sul territorio comunale. Si ricorda, altresì, che per la prima attivazione della raccolta dei sacchi sanitari è necessario recarsi presso gli sportelli Alia. Al momento, le tabaccherie aderenti al progetto nel comune di Vinci sono quattro e si trovano in piazza Leonardo da Vinci n.7, via Domenico Cresti n.10 (frazione Vitolini), via del Palazzo n. 97 (frazione Spicchio) e via Fratelli Bandiera n.30 (frazione Sovigliana). Alia informa tutti i cittadini che possono sempre recarsi in tutte le tabaccherie convenzionate in collaborazione con la FIT - Associazione Nazionale Tabaccai sul territorio dell’area empolese: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci. Per ritirare i contenitori per la raccolta differenziata o effettuare pratiche relative alla Tari è, inoltre, sempre possibile rivolgersi agli sportelli integrati, Punto Alia, sul territorio; il più vicino è quello di Empoli.

La mappa delle tabaccherie convenzionate e degli sportelli presenti sul territorio è sempre consultabile attraverso Aliapp oppure sul sito del gestore al seguente indirizzo: www.aliaserviziambientali.it/it-it/ritira-il-kit-alia-in-tabaccheria. Vista la comodità del servizio, che permette una fruizione con orari più ampi ed una copertura più capillare del territorio, Alia, in accordo con l’amministrazione comunale, ha stabilito la sospensione dello sportello al pubblico, l’Infopoint ubicato in Via Provinciale di Mercatale al numero 100-102, a partire da oggi, 14 maggio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).