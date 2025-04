Sacchi rifiuti: 275 controlli in 6 mesi. Alia e Comune contro gli abbandoni

"Sappiamo bene che dietro agli abbandoni di rifiuti sul territorio carmignanese c’è una questione di illegalità. Ma accanto all’azione sanzionatoria, deve arrivare anche un’azione informativa e di sensibilizzazione. Per questo stiamo lavorando ad un protocollo d’intesa con il consolato cinese: il primo incontro è stato incoraggiante, staremo a vedere".

Lo ha annunciato il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, a margine della presentazione degli interventi effettuati dagli ispettaori ambientali di Alia Multiutility sul territorio per quanto concerne il contrasto all’abbandono di scarti.

Nel secondo semestre del 2024, il controllo degli ispettori si è concentrato principalmente nell’area industriale, dove sono state elevate tutte le 10 sanzioni dell’anno, rivolte esclusivamente a utenze non domestiche.

Su un totale di 275 controlli effettuati, sono stati ispezionati più di 500 sacchi di rifiuti abbandonati. L’azione sinergica del personale di Alia e della polizia municipale ha portato nel medesimo lasso di tempo ad eseguire 2 sequestri preventivi e a rilevare 7 notizie di reato.

Un’attività che ha permesso alla municipale, su segnalazione della polizia municipale, di effettuare circa 30 interventi di rimozione di rifiuti speciali (scarti tessili) e gestire circa 70 abbandoni di ingombranti, sacchetti e materiale vario nascosti e ricoperti dalla vegetazione o su strada (cui si aggiungono le operazioni di smaltimento di rottami e veicoli abbandonati).

L’amministrazione comunale ha inoltre esternato l’intenzione di mettere a disposizione nuovi strumenti, come fototrappole e un sistema di videosorveglianza, per meglio individuare i responsabili degli abbandoni abusivi di rifiuti.

"Il bilancio dei primi sei mesi di attività degli ispettori indica quanto sia importante il presidio del territorio anche in un Comune virtuoso come Carmignano, che ha superato il 70% di raccolta differenziata – ha concluso Nicola Ciolini, vice-presidente di Alia Multiutility – gli ispettori ambientali non solo contrastano l’abbandono dei rifiuti, ma stimolano anche il senso di responsabilità dei cittadini e li sensibilizzano al rispetto del contesto urbano e della natura. Gli stessi cittadini possono segnalare gli abbandoni anche tramite l’applicazione Aliapp".

Giovanni Fiorentino