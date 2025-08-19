Sei minori in auto e uno alla guida, genitori nei guai

PESCIA (Pistoia)Una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta nei giorni scorsi in provincia di Pistoia a seguito di una segnalazione arrivata al 112, relativa a un’auto che circolava in modo irregolare per le vie del comune di Pescia. Una volta intercettato il veicolo, gli agenti del commissariato di Pescia hanno fatto una scoperta preoccupante: alla guida si trovava un ragazzo di 17 anni, privo di patente, con a bordo altri cinque minori. Il giovane aveva sottratto l’auto a uno dei suoi genitori, utilizzandola per trasportare gli amici in giro per la città. Tutti i minori sono stati immediatamente condotti negli uffici del commissariato e successivamente riaffidati alle rispettive famiglie.

Più complessa la situazione del conducente: i genitori, cittadini di origine albanese, erano assenti dall’Italia da tre giorni, trovandosi in Albania. In attesa del loro rientro, previsto per il giorno successivo, è stato richiesto l’intervento dei servizi sociali per la tutela del minore.Una volta identificati e rientrati, i genitori del diciassettenne sono stati anche denunciati per abbandono di minore.Inoltre, sul veicolo è stato disposto un fermo amministrativo di tre mesi e sono state elevate sanzioni amministrative fino a un massimo di 7.500 euro, per violazioni che comprendono: guida senza patente (con l’aggravante della minore età), trasporto di passeggeri in sovrannumero, incauto affidamento e violazione di un fermo fiscale già in essere sul mezzo.