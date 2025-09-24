Rubati cinque candelabri. Quattro ritrovati nel bosco

L’ondata di furti che ha segnato le chiese della nostra provincia ha toccato anche la Montagna. A subire la sgradita visita dei ladri è stata quella di Torri, nel Comune di Sambuca da cui è stato trafugato un candelabro dopo aver sfondato il portone. Ma si segnalano episodi anche nelle chiese di Cireglio, Le Piastre e Prunetta. I furti si sono verificati nell’arco di due settimane e pare che sia sempre stata notata un’automobile di piccola cilindrata che ha destato sospetti. Da quanto si è appreso, la refurtiva complessiva ammonterebbe a cinque candelabri e una cinquantina di euro, rubati dalla cassetta delle offerte devastata dai malfattori. I candelabri, tre rubati dalla chiesa di Prunetta, uno da quella de Le Piastre, sono stati poi ritrovati nel bosco tra Cireglio e Le Piastre, da don Riccardo, parroco delle due chiese montane, avvisato da una cittadina che aveva notato qualcosa di sospetto. "Hanno portato via quattro candelieri – racconta il parroco – però ieri li ho trovati nel bosco, questa è stata una buona notizia, però sono danneggiati, avranno bisogno di un po’ di restauro.

"Alle Piastre – prosegue don Riccardo – ne era stato rubato uno, e tre a Prunetta. Comunque sono felice perché li abbiamo ritrovati, ho sentito che anche a Valdibrana hanno rubato e anche alla Ferruccia e al Belvedere è successo qualcosa. Questi sono fatti diversi, sono furti e profanazioni, così come la profanazione dei Tabernacoli del Santissimo e la distruzione della cassetta delle offerte". Per quanto riguarda la somma contenuta nella cassetta, il parroco non fa una stima: "Non saprei dire, ho svuotato la cassetta all’inizio del mese. Dopo una settimana c’erano forse 50 euro, ma non lo so quanti erano, forse meno, perché adesso siamo dopo le vacanze e c’è poca gente, comunque non credo che si tratti di gente della zona. Ho sporto denuncia ai carabinieri di Cireglio e di San Marcello che stanno indagando".

A fare il punto prova anche il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo: "La dinamica di questi furti mi sembra diversa da quelli fatti nelle abitazioni, mi sento di ipotizzare che siano altri soggetti. Tanto è vero, come mi risulta, che questi furti sono avvenuti prevalentemente nelle chiese. Mentre sono certo di quanto è avvenuto a Prunetta, delle altre ne ho sentito solo parlare, ma per quanto riguarda Cireglio e Le Piastre sono ragionevolmente sicuro. I diretti interessati hanno sporto denuncia e la zona di Prunetta, è presidiata dalle telecamere. Quindi gli elementi informativi sono a disposizione degli organi competenti".

Andrea Nannini