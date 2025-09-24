Forza Italia replica a Carrara e attacca Dika

Azzurro Donna Pistoia, costola ’rosa’ di Forza Italia, replica alle accuse mosse da Paolo Carrara, presidente della fondazione ’Un raggio di luce’, in merito al caso del consigliere forzista Bojola e ai ’panuelos’ dedicati alle vittime di femminicidio da lui strappati: "Non ha centrato il problema: Carrara ci accusa di patriarcato, ma non si accorge che se ancora esiste un esempio lo rappresenta in pieno, dicendo alle donne come devono comportarsi e cosa devono pensare – attaccano –. Non saltiamo sui monumenti e non usiamo fumogeni, ma anche noi abbiamo addobbato con fiori e scarpe rosse piazze e monumenti, con la semplice differenza che poi li togliamo per rispetto di tutti. Siamo contro ogni forma di violenza anche verbale che circola sui social, la peggiore, la più vile e la più pericolosa – concludono –, perché semina odio e non favorisce il confronto leale tra persone che hanno una visione diversa. Dovrebbe lavorare per il dialogo, quello vero".

Sempre da Forza Italia, per mano dei candidati Alessandro Sabella e Anna Bruna Geri, è poi arrivano un attacco a Bernard Dika, capolista del Pd, a loro dire colpevole di aver paragonato Tomasi a Hitler: "Alla presenza del suo mentore Giani, il ’giovane predestinato che il Pd ha imposto come capolista ha dichiarato, con chiaro riferimento al sindaco Tomasi, di essersi candidato ’nella Tana del lupo’ – spiegano –. Si tratta di un’affermazione gravissima, perché la ’tana del lupo’ era il nome del quartiere generale di Adolf Hitler. Crediamo – concludono i due candidati azzurri – che debba chiedere scusa alla città per questo paragone ingiurioso".