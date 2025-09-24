Il punto della Cisl sull’occupazione. Boom vivaismo, crolla il commercio

La Cisl Toscana Nord ha voluto fare il punto su quella che è la situazione occupazionale in provincia di Pistoia per lanciare alcuni segnali e moniti in vista di un nuovo inverno che si preannuncia caldo soprattutto alla luce del perdurare delle crisi internazionali. Partendo da un confronto sulle assunzioni complessive sul territorio, siamo passati dalle 49.075 del 2023 alle 49.841 nel 2024, vale a dire una crescita del +1,54% ma, in questo quadro, è opportuno vedere anche quali sono state le mutazioni dal punto di vista settoriale. La parte del leone l’ha fatta l’agricoltura e il vivaismo con un +11% a dimostrazione di quanto questo comparto sia ovviamente strategico per l’economia pistoiese ed in questa variazione non ci sono contemplate incrementi paralleli in vivai di imprenditori pistoiesi che si trovano fuori dalla provincia. Segnali positivi, inoltre, anche per l’industria che sale del +1% in maniera modesta a differenza dell’edilizia che invece registra un +7% nel confronto col 2023. A livello negativo, invece, c’è la forte difficoltà del commercio (-11%) ma ancora più pesante la discesa verso il basso della logistica (-15%) mentre per quanto concerne la ristorazione e la ricettività il calo è decisamente più contenuto (-4%) ma comunque indice di sofferenza del comparto.

"Il quadro pistoiese – spiegano da Cisl Toscana Nord con in testa il segretario Michele Folloni, in carica dal giugno scorso – mostra una crescita trainata dall’agricoltura vivaistica e dall’edilizia, settori che garantiscono buona occupazione, ma mette in evidenza anche criticità forti in commercio e logistica. Il calo del lavoro ’altro’ evidenzia inoltre la vulnerabilità delle forme di occupazione meno tutelate. Per la nostra sigla sindacale serve una strategia di sviluppo condivisa che possa sostenere il commercio e la logistica ma, allo stesso tempo, continui a valorizzare il comparto vivaistico con investimenti anche sulla sostenibilità per confermare il settore come una eccellenza su scala nazionale e non solo. Infine c’è da difendere anche la presenza dei servizi pubblici e delle amministrazioni sul territorio andando a contrastare il lavoro precario e irregolare". Altro tema curato con attenzione dalla Cisl Toscana Nord, infatti, è quello della pubblica amministrazione: in questo caso i dati dicono che il settore tiene, grazie alle presenze stabili per scuola, sanità e uffici amministrativi che a Pistoia non hanno subito grossi tagli.

S.M.