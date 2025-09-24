La ’Casa riformista’ di Giani. Una lista a trazione Italia Viva: "Per un governo pragmatico"

Si è presentata ufficialmente alla città la lista "Eugenio Giani presidente – Casa riformista" che correrà al fianco del Governatore uscente nella prossima competizione elettorale regionale del 12 e 13 ottobre. Lista che, come noto, sarà a forte trazione Italia Viva. Nonostante il partito che fa riferimento a Matteo Renzi in questa occasione corra senza simbolo, gli esponenti di quell’area hanno popolato corposamente questo contenitore riformista, che guarda all’elettorato di centro, assieme alla presenza di altre "quote" di partiti come il Psi, il Pri e +Europa.

Per il nostro territorio il capolista sarà Francesco Romano Natali, coordinatore provinciale di Italia Viva, seguito dalla consigliera comunale di Montale Mascia Cecchi, l’ex sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti (un caso curioso, il suo, visto che nel suo mandato da primo cittadino – poi interrotto anzitempo per sfiducia – fu sostenuto dai partiti di centrodestra), la vice-presidente provinciale sempre di Italia Viva Sonia Petrillo ed a chiudere Claudio Campioni ed Elisabetta Lari.

"Il nostro impegno è per il governo pragmatico del territorio – afferma Francesco Natali - e questo passa, in primis, da un ammodernamento dell’impianto di gestione dei rifiuti di Montale perché è l’unico, in questo momento, che può dare una soluzione a ciò che viene prodotto in area Ato Toscana Centro. Inoltre, a livello sanitario, la priorità è la riapertura del pronto soccorso ortopedico a Pistoia in orario serale e notturno che, a causa dei tagli del governo Meloni, costringe chi ne ha necessità ad andare a Firenze o Lucca così come allo stesso modo è fondamentale la riapertura del punto nascite all’ospedale di Pescia. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo territoriale siamo favorevoli al collegamento Doganaccia-Corno alle Scale in Appennino e ci auguriamo che la Regione, nonostante sull’ambito non abbia competenze specifiche, possa divenire un pungolo per la realizzazione della nuova viabilità all’uscita della A11 a Montecatini Terme".

Al di là della trazione "renziana", nella lista il nome spuntato fuori a sorpresa di Marcello Danti ha fatto indubbiamente discutere: dopo che era decaduto da sindaco di Abetone Cutigliano, in quanto sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, si era preso un periodo di riposo ma ora è pronto a buttarsi di nuovo nella mischia. "Ho deciso di rientrare perché è un mondo che mi ha sempre interessato – aggiunge lo stesso Danti – e ritengo di avere ancora qualcosa da dire e da fare. Porto avanti quello che era il mio motto anche da sindaco: non ideologie ma idee. Ed è precisamente l’approccio che ha questa lista: mi concentrerò sulle necessità della montagna che ha bisogno d’aiuto in quanto zona complessa dal punto di vista morfologico e debolissima per quello economico. E per invertire la rotta servono interventi importanti a partire da quelli sulla viabilità".

