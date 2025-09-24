Var, una svolta è di rigore
24 set 2025
GIACOMO BINI
L’anniversario. Sessant’anni sempre insieme

Domani, giovedì 25 settembre, Fedele Votino e Gabriella Meoni festeggiano il loro sessantesimo anniversario di matrimonio. Ottantacinque anni lui, 81 lei, hanno trascorso insieme gran parte della loro vita e insieme hanno anche contribuito allo sviluppo economico e sociale della comunità di Montale con una serie di attività commerciali che hanno creato occupazione e sono stati luoghi di incontro e frequentazione per generazioni di montalesi.

Inseparabili non soltanto nel privato e nelle iniziative imprenditoriali, Fedele e Gabry hanno condiviso anche una passione di famiglia, quella per lo sport e in particolare per il podismo, tramessa anche ai figli Valeriano e Vania. Fedele e Gabry hanno partecipato insieme a diverse edizioni consecutive della Maratona di New York e sono stati tra i primi a diffondere la pratica della corsa nel paese di Montale anche promuovendo, proprio grazie a una manifestazione podistica internazionale, il gemellaggio tutt’ora esistente tra Montale e la città croata di Varazdin.

A Montale tutti sanno che non si può pensare a Votino senza pensare a Gabry e viceversa. Così nel 2014 il premio "Il Corbello", che spetta a chi ha dato lustro al nome di Montale, fu assegnato eccezionalmente non a una singola persona, ma per la prima e unica volta a una coppia, quella di Fedele e Gabry che domani tagliano il traguardo nelle nozze di diamante. Tantissimi auguri anche da parte del nostro giornale.

Giacomo Bini

