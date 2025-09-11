Raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini, ecco la nuova linea

Pistoia, 11 settembre 2025 – Il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia – Montecatini Terme è realtà. Nella mattinata di oggi, 11 settembre, è stata inaugurata l’opera realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che entrerà in servizio lunedì 15 settembre. La nuova linea - lunga circa 12 km - si sviluppa in affiancamento alla linea storica, a eccezione di un unico tratto di circa 2 km dove è stato necessario abbandonare il vecchio tracciato, per garantire maggiore velocità e minore pendenza in analogia con il resto della tratta. Lì il doppio binario corre all’interno della nuova galleria di “Serravalle” lunga 1.670 metri, l’opera più impegnativa dell’intero progetto. Fra i vantaggi del raddoppio anche l’eliminazione di 12 passaggi a livello presenti sulla tratta, con la realizzazione delle connesse opere sostitutive di ricucitura stradale e ciclo/pedonale, nonché di sistemazione idraulica.

Le opere realizzate

Tra le opere più importanti, la realizzazione del sottovia stradale e la viabilità di raccordo, fra la Strada Provinciale Lucchese e la nuova viabilità di via del Gabbiano nel comune Pistoia e quella di via Quattro Querci nel comune di Serravalle Pistoiese. Oltre al nuovo cavalcavia di via Minetti e la relativa viabilità di collegamento tra le Strade Provinciali 435 e 436 nel comune di Pieve a Nievole. Nell’ambito degli interventi di raddoppio sono state eseguite modifiche significative anche alla configurazione impiantistica delle stazioni di Pistoia e Montecatini Terme, oltre alla trasformazione da stazione a “fermata” dell’impianto di Serravalle Pistoiese.

I costi

L’opera ha richiesto un investimento di 337 milioni di euro, di questi 35 milioni sono stati finanziati dalla Regione Toscana. Grazie a questo raddoppio da lunedì 15 settembre oltre il 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano prima limitati a Pistoia, prolungheranno il servizio o lo inizieranno nella stazione di Montecatini Terme.

Frequenza

I treni saranno 13 nei giorni feriali, 12 il sabato e sette nei festivi. A questi si aggiungerà una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio. Questi ultimi non effettueranno fermate intermedie fra Pistoia e Lucca, garantendo tempi di viaggio di poco più di un’ora fra il capoluogo toscano e Lucca.

L’inaugurazione

L'inaugurazione del raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini Terme

Al viaggio che si è svolto questa mattina a bordo di un treno che ha viaggiato tra Pistoia e Montecatini Terme e ritorno, hanno preso parte: Lucio Menta, direttore Investimenti Rete Ferroviaria Italiana, i sindaci dei comuni di Pistoia Alessandro Tomasi, Montecatini Terme Claudio Del Rosso, Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, l’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli e il presidente Regione Toscana Eugenio Giani.