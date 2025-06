Proteggersi da furti e raggiri, due incontri

Il problema sicurezza. Case prese di mira dai ladri. Furti, nuovi raid e truffe. La Lega Spi Cgil Valdinievole SudEst (Monsummano-Larciano-Lamporecchio) raccoglie il grido d’allarme dei cittadini e per affrontare questo problema, ha organizzato in collaborazione con il sindacato della Guardia di Finanza e Auser due incontri pubblici per informare i cittadini dei rischi che corrono in merito a furti, truffe, scippi e frodi informatiche. Le truffe negli ultimi anni sono cresciute del 45,4 per cento mentre le frodi informatiche hanno fatto registrare un tasso di crescita superiore al 50 per cento. Non da meno la situazione dei furti, messi a segno anche nelle case di anziani e anziani soli. Le occasioni di potenziale pericolo per i cittadini sono dappertutto, in casa, per strada, sui mezzi di trasporto o nelle pagine web. Oltre al manuale "Non ci casco" pubblicato da LiberEtà (mensile dello Spi CgiL) che è un prezioso opuscolo di autodifesa contro furti, truffe e raggiri, è stato pensato di organizzare due incontri per dare ai cittadini tutte le informazioni possibili per difendersi da questi raggiri.

Le due iniziative si svolgeranno: oggi alle 15 al Centro Anziani Auser (via Mameli, 173 Monsummano Terme); giovedì 19 giugno, alle 15,30 nella sala "Il Progresso" (via Marconi, 10 Larciano);

La cittadinanza è invitata a partecipare, anche perché, "più siamo informati, più collaboriamo con le forze di polizia e le istituzioni locali – spiega il sindacato – più ci possiamo difendere ed evitare di essere presi di mira da questi delinquenti".