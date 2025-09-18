Perseguita l’ex fidanzata, professore arrestato. Il docente sfoga la rabbia sui social: ora la scuola cerca un sostituto

Pistoia, 19 settembre 2025 – Lo aveva denunciato, alla fine della loro relazione, dopo che lui aveva iniziato a perseguitarla con messaggi, appostamenti e minacce. Ma lui non si sarebbe fermato nemmeno davanti al primo provvedimento del giudice che aveva disposto un divieto di avvicinamento alla vittima.

Per questo la misura si era aggravata e l’uomo era finito ai domiciliari. I suoi comportamenti molesti, però, sono andati avanti fino a che non è stato arrestato dai carabinieri, dopo che i militari non lo avevano trovato in casa.

A finire nei guai un docente di un istituto superiore di Prato. La sua ex fidanzata, della provincia di Pistoia, aveva sporto denuncia, alla fine di luglio, a seguito dei suoi comportamenti. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri di Pistoia e il gip ha disposto una prima misura, quella del divieto di avvicinamento alla vittima, ravvisando nelle sue condotte il reato di atti persecutori.

Ma lui aveva proseguito e lo scorso 10 settembre, dopo che ancora una volta aveva tentato di avvicinare la sua ex, la misura si è aggravata e l’uomo è stato messo ai domiciliari.

Non è servito nemmeno l’approssimarsi dell’inizio delle lezioni e l’imminente presa di servizio nell’istituto a farlo desistere. Così, quando i militari non l’hanno trovato lo scorso 15 settembre nella sua casa, è scattato l’arresto.

Non solo. Pur sottoposto a misura cautelare, l’insegnante ha sfogato la sua rabbia sui social, minacciando un noto avvocato. Così aggravando la sua posizione. Il dirigente scolastico ha dovuto perciò fare i conti con l’improvvisa non disponibilità di un suo docente, oltretutto mancando la comunicazione del provvedimento, tutto l’iter burocratico per la sostituzione si è rallentato.

M.V.