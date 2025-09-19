I civici tornano in corsa ’Ribaltone’ in appello. Sulle schede di Pistoia la lista di Tomasi ci sarà

Dopo ore di spasmodica attesa, il ribaltone è servito. Tornano a galla dopo una lunga apnea gli esponenti pistoiesi della lista civica "È ora!" che appoggia il candidato Presidente della Regione Toscana di centrodestra, Alessandro Tomasi: il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Firenze ha infatti riammesso la lista nella circoscrizione pistoiese per le elezioni regionali che si svolgeranno il 12 e il 13 ottobre prossimi.

Come noto, l’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni del Tribunale di Pistoia, presieduto dal dottor Sergio Garofalo, aveva bocciato, sia in prima che seconda istanza, l’ammissione dei civici per Tomasi alla competizione elettorale per la Toscana. Ma ieri pomeriggio, oltre quarantott’ore dopo che i rappresentati di "È ora!" avevano depositato il formale appello (curato dall’avvocato Isabella Mati) al Collegio regionale di garanzia elettorale, il verdetto è stato ribaltato.

La commissione giudicante si è presa tutto il tempo a disposizione per approfondire il caso e, alla fine, ha ascoltato le ragioni dei tomasiani in merito alle contestazioni che erano state avanzate dal tribunale pistoiese in relazione alle firme raccolte. Le contestazioni principali, lo ricordiamo, andavano dalla mancata chiarezza della firma del pubblico ufficiale chiamato ad autentificare le cartelle contenenti le firme necessarie per la presentazione della lista, che sono obbligatorie per far si che una formazione politica non ancora rappresentata in consiglio regionale possa partecipare poi al voto, fino all’errata o del tutto assente indicazione di data e luogo in svariate altre cartelle.

Un verdetto positivo, quello fiorentino, che ha spiazzato un po’ tutti, civici tomasiani compresi. Stando alle voci di corridoio, infatti, le speranze di una riammissione non erano elevatissime. "Ero ormai quasi rassegnato ad essere spettatore di questa avventura – ci confessa Fabio Raso, capolista di "È ora!" a Pistoia – poi all’improvviso ha cominciato a vibrare e suonare il telefono ininterrottamente: sono tutti impazziti, perfino i partiti avversari continuano a mandarmi messaggi di felicitazioni. È giusto così – aggiunge –: la competizione deve essere alla pari per tutti, non poteva mancare la civica del territorio del candidato governatore. I cittadini avevano espresso la propria volontà con migliaia di firme, ora lavoreremo al fianco di Alessandro fino all’ultimo secondo disponibile". Già perché, complice questa vicenda, un po’ di tempo prezioso per strada è andato perso. "Ma abbiamo un entusiasmo contagioso – conclude Raso –, lo sprint non ci spaventa: siamo in gruppo carico e volenteroso, pronto a portare un prezioso contributo".

"Eravamo convinti - ha spiegato il comitato promotore della lista civica "È ora!" – che il movimento democratico, che abbiamo promosso, dovesse essere premiato con la partecipazione alla competizione elettorale con uguali condizioni di partenza, senza essere penalizzato da vizi di forma che non possono compromettere il risultato raggiunto; per questo, abbiamo depositato con convinzione il nostro ricorso". Ricorso che è stato accolto. "Abbiamo raccolto undicimila firme in tutta la Toscana, con uno sforzo enorme, grazie all’entusiasmo dei nostri volontari e sostenitori. Tanti concittadini come noi credono nel cambiamento – concludono – e confidano nella capacità di amministrare di Tomasi.

Alessandro Benigni