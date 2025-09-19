Il meglio della calzatura. Torna "Toscana Fashion"

Sarà inaugurata domenica 21 settembre (alle 10:30), la 18ª edizione di "Toscana Fashion", manifestazione che come da tradizione si terrà nelle serre del Toscana Fair di via Bonellina a Pistoia e che si protrarrà fino a martedì 23 settembre.

L’appuntamento, ormai consolidato, consentirà agli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e da tutta l’Italia centrale di conoscere in anteprima 150 campionari presentati da 24 espositori, che andranno a comporre la collezione primavera-estate 2026 del comparto calzature. Una importante vetrina riservata agli addetti ai lavori, occasione per intercettare i trend più rilevanti, sviluppare nuove sinergie e allinearsi con le richieste di un mercato in continua evoluzione.

"Questo è diventato un evento storico per Pistoia – sottolinea Simone Ramello, presidente dell’associazione Toscana Fashion – che ci conferma come punto di riferimento per il settore. La risposta da parte degli operatori, che cresce ad ogni edizione, conferma la centralità della filiera delle calzature all’interno del mondo della moda".

Per Confcommercio Pistoia e Prato, insieme agli enti e alle associazioni che sostengono l’organizzazione, si tratta di un impegno a tutto campo che va avanti da oltre tre lustri e che ribadisce la solidità del progetto.

"Ancora una volta – commenta il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini - Pistoia sarà sotto i riflettori come il centro in cui si ritroveranno molti operatori del settore. Una visibilità che fa bene alla città e che manifesta l’esigenza di continuare a sostenere questo segmento della moda".

L’inaugurazione ufficiale di Toscana Fashion, con il taglio del nastro e la presentazione alla stampa, è in programma domenica 21 settembre alle 10.30, seguita da un welcome coffee di benvenuto per gli ospiti. Poi l’appuntamento entrerà nel vivo per tre giorni che si preannunciano davvero intensi.

A.B.