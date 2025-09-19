Una sinergia vincente. ChiantiBanca a fianco del Pistoia Basket 2000: "Per la nostra comunità"

ChiantiBanca e Pistoia Basket 2000 ancora insieme. Un legame, quello tra l’istituto pistoiese e la società biancorossa, che si può tranquillamente definire storico. ChiantiBanca è sempre stata al fianco del Pistoia Basket anche quando le vicende sportive e societarie hanno attraversato acque tempestose. "È una collaborazione sia a livello di sponsorizzazione che di clientela– afferma il direttore generale di ChiantiBanca, Maurizio Farnesi –. L’incontro prima dell’inizio del campionato è diventato ormai una tradizione ed è sempre stato positivo. La città ha ritrovato l’amore per questa società, sento la fiducia intorno al Pistoia Basket e questo è molto importante. Come banca sponsorizziamo tante associazioni e società sportive – ricorda poi–: lo scorso anno abbiamo destinato 300mila euro e quest’anno ad oggi siamo già a 200mila euro di erogazioni. Questo perché crediamo fortemente nello sport, nel sociale e in tutte quelle attività che sono fonte di aggregazione".

"L’annata che andiamo ad affrontare è un nuovo punto zero – dice il vice presidente biancorosso, Massimo Capecchi – Intorno alla società c’è un ritrovato entusiasmo da parte dei tifosi così come per gli sponsor che sono rimasti al nostro fianco. Un attestato di fiducia che ci porta a lavorare alacremente per la società ed in questo ci aiuta molto il sostegno del presidente Joseph David che è sempre presente, non solo quando si trova in città ma anche quando è in America, facendosi sentire ogni giorno". Un entusiasmo ritrovato anche se da parte dei tifosi non è mai mancato e una società che piano, piano prova a mettersi alle spalle quando successo lo scorso anno.

"Quando sono arrivato a giugno – ammette il direttore generale Andrea Di Nino – c’era un grande scetticismo intorno alla società. Sono passati oltre cento giorni e grazie al lavoro del Cda e del presidente David le cose sono cambiate. La fuga degli sponsor non c’è stata, sono rimasti tutti e anzi, ci sono stati dei nuovi ingressi tanto che ad oggi abbiamo raggiunto la stessa somma di sponsorizzazioni dello scorso anno".

"D’accordo con il presidente David, voglio comunicare i dati effettivi degli abbonamenti fatti al botteghino – aggiunge il dirigente biancorosso –. Al momento siamo a quota 1400 e spero di arrivare entro sabato a 1500. Un numero tra i più alti della storia del club: l’ultimo anno di A2 erano stati 438, anche se era l’anno del Covid. Stiamo strutturando un progetto che vedrà sempre al nostro fianco ChiantiBanca e il Comune di Pistoia – conclude Di Nino – e in ultimo come avevo detto abbiamo cercato di restituire quel senso di ’pistoiesità’ che è sempre stato alla base della società".

Maurizio Innocenti