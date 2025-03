Il caso del preside sospeso: in cento per Gaggioli. ‘Siamo tutti accanto a lei’

Quarrata (Pistoia), 9 marzo 2025 – Ancora manifestazioni di vicinanza al dirigente scolastico Luca Gaggioli del Comprensivo Bonaccorso da Montemagno, alla notizia della sua sospensione per sei mesi decisa dal Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura.

Dopo la lettera scritta dai docenti e quella dei genitori, adesso anche gli ex alunni dell’istituto ne hanno preparata una da recapitare al preside che hanno conosciuto da vicino negli anni in cui hanno frequentato la scuola primaria e secondaria di primo grado di Quarrata.

"In qualità di ex studenti dell’Istituto Bonaccorso da Montemagno, siamo attoniti per la situazione spiacevole che vede coinvolto il Preside Luca Gaggioli, dirigente sempre attento alle esigenze di noi ragazzi (per lui sempre al primo posto) – si legge nella lettera sottoscritta da oltre cento firme –. L’impatto che ha avuto su di noi è rimasto indelebile: sebbene i nostri anni alla Bonaccorso siano ormai parte del passato, abbiamo continuato ad ammirare la passione presente in tutto ciò che ha fatto, per le studentesse e per gli studenti, per rendere la scuola un posto migliore. Ha ideato e lanciato iniziative che hanno coinvolto i ragazzi a 360° – ricordano gli studenti, facendo riferimento ai vari progetti che hanno contribuito alla loro formazione –. Ci ha accompagnati verso la maturazione di uno spirito critico e una sana curiosità. Il suo modo di vivere e vedere la scuola ha fatto sì che anche noi imparassimo a guardarla con gli stessi occhi: occhi che brillano di entusiasmo, di voglia di imparare, di crescere e di fare la differenza. Al nostro Preside bastava solo uno sguardo per vedere in noi il potenziale che, magari, non riuscivamo a percepire da soli. Il suo sorriso, il suo incoraggiamento, il suo modo di vedere il mondo ci hanno dato la forza per affrontare ogni difficoltà con determinazione.

"Dunque siamo qui per stringerci al nostro Preside, che ha reso questo magnifico istituto una casa per tutti noi – prosegue la lettera –. Ci ha fatti sentire, a tutti gli effetti, parte di una famiglia. Non sarà certo questo triste momento a condizionare il nostro modo di vedere il dirigente, l’uomo che ha trasmesso passione a tutti noi. Non sarà questa sospensione a cancellare il lavoro che ha svolto per anni, mettendo al centro gli studenti e, infine, non sarà una sospensione a sciogliere questa magnifica famiglia. Sarà solamente un momento e come tale passerà. Caro Preside – si sconclude la lettera –, ci auguriamo di rivederla quanto prima nel suo posto naturale: fra banchi e i sorrisi dei suoi insegnanti e dei suoi ragazzi. Con stima e affetto, gli ex alunni della Bonaccorso». Intanto vicino alla sede dell’Istituto, ignoti hanno appeso degli striscioni che esprimono sostegno a Luca Gaggioli.