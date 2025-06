Porta a porta in collina: "Servono controlli sugli abbandoni"

Bene il porta a porta. Ma il Pd chiede più controlli sull’abbandono dei rifiuti. E’ quando sostiene il consigliere Paolo Tosi. "A partire dal 6 ottobre entrerà in vigore il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani nelle zone collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico. Il nuovo modello sarà un vero e proprio cambio del sistema di raccolta, con il passaggio al modello porta a porta integrale, spariranno i cassonetti e si passerà alla raccolta domiciliare per tutte le principali frazioni: carta, multimateriale, organico e residuo non differenziabile".

Una vera e propria rivoluzione auspicata da tempo e che speriamo dia i risultati tanto attesi in termini di efficienza del servizio e soprattutto di riduzione delle tariffe visto che la Tari a Pistoia è tra le più alte. "Una rivoluzione come questa va gestita al meglio soprattutto vanno coinvolti e informati per tempo gli utenti, Alia ha in programma 10 incontri pubblici per illustrare ai cittadini le modalità di passaggio al nuovo sistema, io ritengo che non siano sufficienti, insieme alle Pro Loco di associazioni abbiamo chiesto di incrementare in modo capillare questi incontri perché è fondamentale che i cittadini siano coinvolti e si sentano partecipi di questa nuova importante modalità di raccolta dei rifiuti – aggiunge Tosi –. Occorre anche incrementare la vigilanza e la prevenzione per contrastare gli abbandoni dei rifiuti. Infatti ormai assistiamo all’abbandono sistematico di rifiuti in prossimità dei cassonetti e alla proliferazione di micro discariche disseminate nel territorio collinare e periferico".

"Quindi occorre non farsi trovare impreparati all’appuntamento del 6 ottobre: vanno incrementati gli incontri sul territorio, coinvolti e informati i cittadini e avviata una seria azione di contrasto e prevenzione contro gli abbandoni dei rifiuti – conclude –. Il nostro territorio collinare è molto frastagliato e particolare, non è la stessa cosa che fare la raccolta porta a porta in città, il servizio deve essere puntuale e rispettare gli orari di raccolta e i cittadini devono allo stesso tempo fare la loro parte".