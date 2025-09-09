Ponte sulla Bure chiuso sei mesi: "Commercianti danneggiati. Ma la Regione nega i ristori"

"La Regione nega i ristori ai commercianti danneggiati alla chiusura del ponte del Pontenuovo". Lo denunciano la consigliera provinciale Francesca Capecchi e il consigliere regionale Alessandro Capecchi di Fratelli d’Italia. "Nei giorni scorsi la Regione – informano i due consiglieri di Fratelli d’Italia – ha inviato una lettera al Comune di Pistoia in cui nega i ristori sostenendo che il calo del fatturato dichiarato non raggiunge la soglia del 30 per cento. E’ l’ennesimo schiaffo agli esercenti – commentano i due consiglieri – una decisione inaccettabile, non solo perché si è chiesto al Comune di attivarsi con le imprese del territorio, ma anche perché il problema era stato ampiamente previsto.

"Non a caso – ricorda Alessandro Capecchi – avevo presentato un emendamento per aumentare i fondi destinati agli indennizzi derivanti dalle chiusure dei ponti, purtroppo bocciato dalla maggioranza di centrosinistra. I cittadini non meritavano di subire prima mesi di disagi e poi di vedersi negato il sostegno promesso". Secondo i due consiglieri di Fratelli d’Italia: "La vicenda del Ponte sulla Bure a Pontenuovo rappresenta un caso emblematico della cattiva gestione del Partito Democratico, sia in Provincia che in Regione. Sei mesi di chiusura hanno messo in seria difficoltà le attività economiche della zona: commercianti, esercenti e aziende hanno avanzato richieste precise e motivate, ma ancora una volta si sono scontrati con promesse non mantenute.

"Ricordo bene le assemblee pubbliche – afferma la consigliera provinciale Francesca Capecchi – nelle quali gli amministratori del Pd rassicuravano i cittadini che i ristori sarebbero arrivati. E il Comune di Pistoia si era mosso avviando le procedure necessarie perché fossero concessi. Oggi, invece, ci troviamo di fronte all’ennesima presa in giro: la Regione ha detto no, smentendo nei fatti quelle promesse."

"Fratelli d’Italia – concludono Alessandro Capecchi e Francesca Capecchi – è sempre stata al fianco dei cittadini e degli esercenti, chiedendo più risorse per i ristori e denunciando le criticità nella gestione del progetto e dei lavori al ponte. Quando si amministra, infatti, bisogna essere responsabili e dichiarare soltanto ciò che si è davvero in grado di mantenere. Andremo comunque fino in fondo a questa vicenda, per capire come poter rimediare e risarcire – almeno in parte – il danno che è stato fatto alle attività economiche di quella zona".

Giacomo Bini