Pistoia, aggredì un ragazzo in piazza Duomo: 20enne ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Pistoia, 23 agosto 2025 – È agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico un giovane pistoiese di 20 anni, indagato per lesioni aggravate in seguito a un’aggressione avvenuta lo scorso giugno nei pressi di piazza Duomo, a Pistoia. La misura cautelare è stata disposta dal gip del tribunale della città, su richiesta della procura, ed è stata eseguita dalla polizia.

Secondo la ricostruzione della squadra mobile, quella notte un ragazzo sarebbe intervenuto per cercare di sedare una lite scoppiata tra più persone, senza parteciparvi direttamente. Il suo tentativo, però, avrebbe provocato la reazione violenta del 20enne, che lo avrebbe colpito con un pugno al volto. La vittima a quel punto è caduta a terra priva di sensi ed è stata soccorsa dal 118 per poi essere trasportata d’urgenza al pronto soccorso.

Le indagini degli agenti, basate sull’analisi delle telecamere di sorveglianza e sulle testimonianze raccolte, hanno consentito di individuare il presunto aggressore e di delineare la dinamica dei fatti. Alla luce degli elementi emersi, la procura ha chiesto l’applicazione della misura restrittiva, ritenuta necessaria anche dal giudice.

Il 20enne si trova ora ai domiciliari, controllato tramite dispositivo elettronico. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti dell’episodio ed accertare eventuali ulteriori responsabilità.