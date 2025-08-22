Ubriaco alla guida con la patente revocata da 2 anni, denunciato

La Spezia, 22 agosto 2025 – Senza patente e ubriaco, denunciato dalla polizia locale. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Reparto motociclisti, durante un posto di controllo hanno fermato un motociclista all’altezza di piazza Saint Bon. Il conducente, apparso da subito in stato di alterazione, non era in grado di esibire la patente di guida.

Dopo le prove con l'etilometro, risultava avere un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l e gli accertamenti negli archivi telematici dei documenti di guida, informavano che all’uomo, recidivo per più volte per guida in stato di ebbrezza, la patente di guida era stata revocata due anni fa poiché non si era mai sottoposto alle visite mediche disposte dall’autorità amministrativa a seguito di incidenti in stato di ubriachezza.

Il veicolo è stato immediatamente sottratto alla sua disponibilità e sottoposto a fermo amministrativo, mentre a suo carico è stata formalizzata una denuncia penale per la guida in stato di ebbrezza, nonché la pesante sanzione pecuniaria prevista dal Codice per la guida con patente revocata.