’Lerse’ un inno alla magia di Lerici. La ballata del cantautore Moro dedicata al suo ’luogo dell’anima’

‘Lerse’ è un inno al borgo di Lerici, che ne descrive la sua essenza fatta di semplicità, di attesa per l’estate, di accoglienza. Un oste d’altri tempi che ti invita a riposare... E ‘Lerse’ (la parola Lerici in dialetto) è la ballata che il cantautore spezzino Moro ha voluto dedicare al suo ‘luogo dell’anima’. Sì, perché l’energia di certi posti è percepibile e può influenzare i nostri stati d’animo. A tutti è capitato di provare sensazioni negative o positive a seconda del posto in cui si trovavano. Ci sono luoghi che evocano serenità, pace, posti malinconici, luoghi elettrizzanti che ti catapultano nella loro realtà vibrante, e poi ci sono i posti del cuore, che spesso coincidono con i propri natali, ma che possono essere anche ‘adottivi’. Una città ti può adottare inconsapevolmente. Ti aiuta a crescere, è testimone del tuo vissuto, è il teatro dei tuoi successi e fallimenti, delle tue paure e dei tuoi entusiasmi, non esiste storia che non sia contestualizzata. Spesso si instaura con il territorio un rapporto viscerale, si può provare amore per un familiare, un amico, una donna, un uomo, e poi si può provare amore per un territorio. Il brano si apre con un fischiettio che ha lo scopo di dare un tono scanzonato e rilassato, tipico dei posti di mare. Poi si viene catapultati all’istante su quel molo con la vista sul Golfo, che anche se ha una connotazione geografica ben precisa (il Golfo dei Poeti), può rappresentare un immaginario universale. Come universale è la figura di Claudia (di cui si parla) nella quale tutti si possono immedesimare.

La partitura d’archi contribuisce alla tenerezza di ‘Lerse’, un abbraccio melodico che si unisce alla poesia del testo. Nel brano sono presenti riferimenti precisi all’infanzia di Gabriele (Moretti, classe 2000, il nome all’anagrafe di Moro), ovvero la squadra di pallanuoto della quale ha fatto parte. Il sogno di giovani spavaldi che han trovato in acqua un fratello. ‘Lerse’ è il decimo singolo di Moro, canzone che va a inserirsi nel suo progetto musicale indie. Ma il ragazzo è un artista poliedrico, in grado di cogliere essenza e bellezza in tutti i generi musicali, non identificandosi in uno in particolare, ma fondendoli per creare il suo mondo. La produzione di ‘Lerse’ è stata affidata all’etichetta spezzina Indieca Records, per un risultato 100% local.

Marco Magi