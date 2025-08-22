Cinque Terre, violenza in strada: rissa tra numerosi giovani

Manarola, 22 agosto 2025 – Nella nottata tra il 10 e l'11 agosto, nel borgo di Manarola, è scoppiata una rissa che ha visti coinvolti numerosi giovani che si sono fronteggiati, con violenza, incuranti del rischio di causare gravi conseguenze sia a loro stessi che a inconsapevoli passanti.

Quella notte, all’arrivo dei carabinieri, allertati dalle persone che avevano assistito loro malgrado alla cruenta scena, i contendenti si erano già allontanati precipitosamente. Nonostante ciò, mediante un’accurata analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, nonché la raccolta di informazioni sul territorio, i militari sono riusciti a ricostruire la vicenda, originata da futili motivi acuiti dall’uso di alcool, e ad identificare i partecipanti alla rissa.

In sintesi sono stati denunciati a vario titolo, alla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia, per rissa aggravata, ubriachezza molesta, getto pericolo di cose, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate, 10 giovani di età compresa tra i 20 e i 33 anni. È stato accertato che 5 ragazzi di origine marocchina, dopo aver trascorso la serata a Manarola, mentre si stavano allontanando, sono stati avvicinati da alcuni giovani del luogo, tra questi i cinque indagati, che evidentemente in stato di ebrezza alcolica li hanno importunati. Da un banale litigio si è passati ad una vera e propria rissa durante la quale sono stati lanciati fusti di birra, sedie, bottiglie, e usato uno spray al peperoncino, mentre due partecipanti hanno riportato lesioni degne di nota.