Guardia di Finanza. Arriva Simone Papetti

Cambio al vertice della compagnia della Guardia di Finanza di Sarzana. L’importante incarico è stato affidato al tenente Simone Papetti, 28 anni originario di Pescara che subentra al capitano Davide Luzi che dopo tre anni ha lasciato Sarzana per raggiungere la sede di Torino, dove assumerà un nuovo e prestigioso incarico all’interno del nucleo di polizia economico-finanziaria. Luzi ha retto la compagnia conseguendo importanti risultati operativi nei settori della lotta all’evasione fiscale e all’economia sommersa, degli illeciti in materia di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nel campo della contraffazione e dell’abusivismo commerciale e, in generale, nel contrasto a tutto campo di ogni forma di illegalità economico-finanziaria nel territorio della circoscrizione del reparto, che comprende i Comuni di Sarzana, Lerici, Arcola, Bolano, Follo,

Santo Stefano Magra, Vezzano Ligure, Ameglia, Castelnuovo Magra e Luni. Il tenente Simone Papetti si è arruolato nel corpo delle Fiamma Gialle 2017 frequentando il 117° Corso dell’Accademia della Guardia di finanza, conseguendo, al termine del quinquennio, la laurea in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria. Successivamente ha conseguito la laurea in “Giurisprudenza” all’Università degli studi di Bergamo. Dal 2022 ha diretto per tre anni una sezione operativa antiterrorismo nei “baschi verdi allo scalo aeroportuale internazionale di Roma-Fiumicino. Il comandante provinciale, colonnello Massimiliano Re ha voluto salutare il nuovo ufficiale formulando i migliori auspici di un proficuo lavoro, orientato alla tutela della sicurezza economico-finanziaria e al bene della collettività oltre a ringraziare per il servizio svolto il capitano Davide Luzi. Al nuovo tenente Simone Papetti giungano le congratulazioni per il nuovo incarico anche da parte della nostra redazione con l’auspicio di un buon lavoro.

Massimo Merluzzi