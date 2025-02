Pinocchio sugli sci. Il Villaggio è partito. Due fasi per le finali

Torna all’Abetone, per l’edizione numero 43, il Pinocchio sugli Sci, il prestigioso evento riconosciuto come una delle cinque manifestazioni di sci alpino giovanile più importanti al mondo. Le fasi finali quest’anno si terranno in due fasi distinte: quelle nazionali saranno il programma l’8 e 9 marzo, mentre le internazionali avranno luogo dal 25 al 29 marzo. Un grande cambiamento per la manifestazione, che vede non solo l’anticipo di alcune settimane sul tradizionale appuntamento di fine inverno, ma anche la suddivisione netta, anche temporale, tra la parte tricolore e quella internazionale. Il Villaggio di Pinocchio è ormai partito da alcune settimane: il primo appuntamento del tour è stato il 19 gennaio a Foppolo, seguito poi da Corno alle Scale, Sappada, Usseglio e Limone Piemonte. Un’oasi sulla neve dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, dove è possibile divertirsi, ballare, partecipare ad attività e ritirare gadget. Domani e domenica l’appuntamento è a Roccaraso, con la selezione Baby e Cuccioli e Ragazzi e Allievi. I giovani sciatori delle categorie maschili e femminili Baby e Cuccioli e Ragazzi e Allievi si daranno battaglia per conquistare un posto sul podio. L’organizzazione delle gare è a cura dello Sci Club 0.40. I vincitori della selezione accederanno all’Abetone per contendersi l’ambito Pinocchio d’oro, Argento e Bronzo e un posto nell’albo d’oro. Nelle prossime settimane il tour toccherà Bardonecchia (1 e 2 marzo) e Moena (15 marzo), prima delle fasi finali internazionali abetonesi dal 25 al 29 marzo.

