Elezioni comunali, Pieve a Nievole sceglie per la terza volta Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 10 giugno 2024 – Gilda Diolaiuti ha calato il tris. La sindaca uscente di Pieve a Nievole, sostenuta da Progressisti e Democratici – Uniti per Pieve ha battuto il candidato del centrodestra Mario Suzzi con il il 63,82% dei voti. Suzzi si è invece fermato al 36,18%. La sindaca ha aumentato il consenso rispetto alla precedente elezione del 2019, quando si aggiudicò la vittoria al primo turno con il 48,56% contro Leonardo Cialdi, candidato di Lega, Forza italia, Fratelli d’Italia, che si fermò al 36,83%, un risultato in linea con quello ottenuto da Suzzi in questa tornata elettorale.

Progressisti e Democratici – Uniti per Pieve si è aggiudicata 8 seggi, quattro i posti in consiglio comunale per la coalizione che ha sostenuto Suzzi.

Nelle 10 sezioni del comune l’affluenza è risultata in calo: il 57,31% contro il 65,64% del 2019. Su 7.677 elettori i votanti sono stati 4.400, 149 le schede nulle e 124 quelle bianche.

"Semplicemente grazie. A chi ci ha creduto, a chi si è dato da fare, a chi ha contribuito con idee e concretezza. Ancora al lavoro per la nostra Pieve!”, il primo commento a caldo della sindaca Diolaiuti sul suo profilo Facebook.