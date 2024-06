La corsa dei sindaci. Undici comuni al voto. Tanti cittadini alle urne. Oggi c’è lo scrutinio

Urne chiuse non soltanto per le Europee ma anche per Amministrative, che hanno caratterizzato questo fine settimana in undici comuni della nostra Provincia. Sono stati 91.467 gli elettori pistoiesi chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, con un affluenza più alta (61,11% il dato complessivo) rispetto a quella dei 235.105 pistoiesi chiamati a esprimersi per l’Europarlamento (ferma al 55,20%).

Sotto al 50% soltanto il comune di Sambuca, mentre spiccano in positivo i dati di Lamporecchio (quasi al 70%), Abetone Cutigliano,Montale e Chiesina Uzzanese, tutti e quattro sopra il 65%. Lo scrutinio per le comunali avrà inizio oggi alle 14.

Due partite importanti si giocano nella Piana pistoiese. Il Comune più popoloso (dove potrebbe verificarsi il ballottaggio) è quello di Agliana. Il sindaco uscente Luca Benesperi (centrodestra e civica) sfiderà Guido Del Fante (Pd, Azione+Pri e ’Agliana in Comune’), Ambra Torresi (Agliana al centro), Roberto Bertini (Pci) e Alessandro Bartolini (M5s): l’affluenza nelle 15 sezioni è stata pari al 62,85%.

A Montale la corsa è a tre: contro il sindaco uscente Ferdinando Betti (’Montale Concreta’, centrosinistra) in cerca del terzo mandato, ci sono Sandro Nincheri (’Montale Rinasce’) e Lorenzo Bandinelli (’Noi per Montale’, centrodestra): affluenza finale nelle 10 sezioni al 65,16%.

Doppia sfida anche sulla Montagna. Duello ad Abetone Cutigliano tra Gabriele Bacci (’Vivi Abetone Cutigliano’) e Andrea Tonarelli (’Siamo Abetone Cutigliano’, area centrodestra): affluenza nelle 4 sezioni al 67,22%.

Testa a testa anche a Sambuca Pistoiese, dove Marco Breschi (’Insieme per Sambuca’, centrosinistra) se la vedrà con Maurizio Pasquinelli (’Noi per Sambuca’, centrodestra e Iv): affluenza nelle 3 sezioni al 48,23%.

In Valdinievole ci sono sette amministrazioni al rinnovo, di cui due ’a rischio’ ballottaggio. A Montecatini sfida a cinque. Il sindaco uscente Luca Baroncini (centrodestra e civica), viene sfidato da Claudio Del Rosso (Pd, M5s, Azione+Pri e civica) , Edoardo Fanucci (Fanucci sindaco, ’Insieme. Brancoli con Fanucci’, ’Patto per la città con Severi’), Alberto Lapenna (’Montecatini al centro’) e Franco Arena (’Montecatini una storia nuova’). L’affluenza finale nelle 19 sezioni è stata pari al 58,15%.

A Monsummano Terme la sindaca uscente Simona De Caro (Pd e civiche), è in compezione con Paolo Venturini (centrodestra e civiche), Alberto Graziani (M5s), Angelo Di Bianca (Pci) e Romolo Papaleo (’Forza del Popolo’). L’affluenza finale nelle 19 sezioni è del 59,56%.

Per quanto riguarda le altre, a Massa e Cozzile è testa a testa fra la sindaca uscente Marzia Niccoli (centrosinistra) e la sfidante Elena Maltagliati (’Massa e Cozzile civica’). Affluenza nelle 7 sezioni al 62,54%.

A Pieve a Nievole la sindaca uscente Gilda Diolaiuti (centrosinistra) è in lizza con Mario Suzzi (centrodestra). Affluenza nelle 10 sezioni al 57,31%.

A Lamporecchio poker di candidati. L’uscente Alessio Torrigiani (centrosinistra) ha come avversari Anna Trassi (’Insieme si cambia’), Biagio D’Errico (centrodestra) e Monica Innocenti (Pci). Affluenza nelle 7 sezioni al 69,69%.

La corsa di Buggiano ha tre partecipanti. Il sindaco uscente Daniele Bettarini (centrosinistra) è in gara con Fabio Pinelli (centrodestra) e Giacomo Grifò (’Uniti per Buggiano’). Affluenza nelle 7 sezioni al 58,12%.

Sfida a due a Chiesina Uzzanese fra Carlo Cortesi (centrosinistra) e l’uscente Fabio Berti (centrodestra). Affluenza nelle 5 sezioni al 65,48%.

Alessandro Benigni