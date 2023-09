Se anche piazza del Duomo diventa giardino: bentornato "Un altro parco in città"

Pistoia, 11 settembre 2023 - La magia accade nella notte e là dove di solito sta la pietra, spunta alla fine un prato. Un prato che stavolta è enorme davvero: 2.300 metri quadri totali a coprire non solo i tradizionali spazi di piazza della Sala, piazza Spirito Santo e piazzetta degli Ortaggi, ma anche la centralissima piazza del Duomo. Solo qui l’area totale trasformata in verde sarà di 500 metri quadri. Pochi indizi ma già si capisce che la storia è quella di «Un altro parco in città-Uapc», l’evento ideato dagli architetti di Un altro studio e sostenuto fin dai suoi esordi da Confcommercio Pistoia Prato con il Consorzio Turistico Città di Pistoia, Giorgio Tesi Group e Comune di Pistoia, assieme a una schiera di sponsor oggi piuttosto compatta e in decisa crescita. Si va in scena dunque, stavolta già da giovedì 14 settembre con la presentazione alla città della squadra Pistoia Basket (ore 20.45) in piazza Duomo che entra a pieno titolo nel calendario Uapc, ‘aperitivo’ della trasformazione che verrà.

Oltre all’allestimento verde di piante e arbusti che sarà visibile già da giovedì stesso, il giorno dopo in piazza del Duomo si aggiungerà anche il maxi tappeto d’erba, per poter godere così dalla serata del venerdì (con il dj set di dj Black Angus e Ucci dalle 20 alla mezzanotte) di un contesto del tutto nuovo. La giornata del sabato aggiunge un taglio informativo all’edizione con un fuoco di fila di talk condotti prima da Coldiretti sul tema degli alberi (ore 11.30), poi da Spichisi a proposito di rigenerazione urbana (ore 16), poi ancora da Start up Africa (ore 16.45) e infine Giorgio Tesi Editrice (ore 17.30) che coglierà l’occasione per lanciare l’ultimo Naturart. Alle 20 riprende la musica, stavolta con il dj set del Psycomen trio featuring Unta.

Sarà nella notte tra sabato e domenica che si procederà ad allestire il manto d’erba negli spazi restanti, in piazzetta degli Ortaggi, piazza della Sala e piazza Spirito Santo per riproporre al pubblico i grandi classici di «Uapc», tra laboratori per bambini, pratiche e prove di sport per i piccoli, clown e fattoria didattica, mentre in piazza Duomo si conferma operativa la sezione talk, con iniziative sempre per i piccini a cura di Giorgio Tesi e le ospitate dei professionisti architetti Emanuela Morelli, Giuseppe Bonoretti e Paolo Picchi, seguiti dalla conferenza su Pnrr e rigenerazione urbana (a proposito di San Lorenzo) con l’assessore comunale Leonardo Cialdi. La parte convegnistica sarà valida al fine del conseguimento di crediti formativi professionali. Tutto il programma nel dettaglio è disponibile sul sito ufficiale dell’evento, www.uapc.it.