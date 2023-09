Educare i bambini a mangiare legumi e verdura: a Pistoia arriva il Minestrone Day

Pistoia, 16 settembre 2023 – L’obiettivo è sensibilizzare i piccolissimi sull’importanza di mangiare verdure e legumi di stagione, meglio se in compagnia di altri bambini. Per questo è nato il Minestrone Day: un evento che punta a scardinare le poco sane abitudini alimentari dei nostri figli che non amano la verdura.

I dati dicono che il 6,1% non le mangia praticamente mai, e tanto meno i legumi respinti a tavola dal 42,2% secondo l'ultimo rapporto di Okkio alla Salute. Perciò domani, domenica 17 settembre, a partire dalle ore 10 in piazza della Sala a Pistoia il Minestrone Day va in scena nell'ambito di ''Un altro parco in città'' (Uapc).

Coldiretti collabora a questa festa che mette insieme istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. In questo contesto, ricchissimo di eventi, accompagnati dalla cuoca contadina di Campagna Amica Emanuela Zucconi, i bambini potranno ''giocare'' a prepararsi il minestrone con i legumi e le verdure preferite. A tutti i bambini che nell'arco della mattinata parteciperanno al laboratorio sarà fornito tutto il necessario per ''tagliare'' le verdure e confezionare il minestrone che poi potranno cucinare a casa.

Stimolare il consumo di verdura, legumi ed ortaggi insieme ad uno stile di vita alimentare più salutare incentrato sulla stagionalità e sui principi della dieta mediterranea è uno degli obiettivi del progetto ''Lo sviluppo sostenibilità e l'educazione alimentare'' che Coldiretti insieme a Campagna Amica sta portando nelle scuole di tutta la Toscana