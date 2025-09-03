Padre Faltas parla di pace al campus

Anche quest’anno, il Campus "Armonia fra i Popoli" promosso dall’Associazione Culturale DanceLab Armonia si conferma come un luogo di dialogo, confronto e speranza per un mondo più giusto e fraterno. Giovani provenienti da culture, religioni e paesi diversi si incontrano per vivere insieme un’esperienza, attraverso lo studio della Danza, guidata dai valori della pace, dell’accoglienza e del rispetto reciproco.

"In questo spirito - dicono gli organizzatori - oggi, mercoledì 3 settembre avremo l’onore di accogliere presso il Laboratorio Accademico Danza, Padre Ibrahim Faltas, che porterà una testimonianza speciale in sostituzione della partecipazione diretta dei ragazzi israeliani e palestinesi, che purtroppo quest’anno non hanno potuto partecipare".

Padre Ibrahim, voce autorevole e testimone diretto del dolore e della speranza in Terra Santa, condividerà con noi un messaggio di riconciliazione e di pace, aiutandoci a comprendere meglio la complessità di una realtà lacerata da conflitti, ma anche abitata da uomini e donne che ogni giorno lavorano per costruire ponti anziché muri.

Sarà un momento prezioso per riflettere su come, anche nei luoghi più segnati dalla violenza, possa fiorire il desiderio di pace e la volontà di dialogo. Un invito a non arrendersi all’indifferenza e a diventare, ciascuno nel proprio quotidiano, artigiani di pace.

"Solo incontrandoci davvero - riflettono gli ideatori del laboratorio - "l’armonia fra i popoli" può diventare qualcosa di più di un sogno: una realtà possibile".

Giovanna La Porta