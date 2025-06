Teologia e cultura della pace, la ricerca guarda avanti

Auspico, allora, che ogni Diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla nonviolenza, iniziative di mediazione nei conflitti, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell’altro in opportunità di incontro. Ogni comunità diventi una “casa della pace”.

Le parole di Papa Leone XIV ai vescovi italiani non sono rimaste inascoltate almeno dalle nostre parti, così la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale ha inaugurato un nuovo Istituto di ricerca in Teologia Sociale, che, attingendo al grande patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa, si propone di mettere a disposizione i suoi strumenti di ricerca a tutti quegli enti che agiscono in ambito sociale ed ecclesiale, facendo parte delle diocesi, delle associazioni, delle pubbliche amministrazioni, dei sindacati e di tutti quei corpi intermedi della società che hanno a cuore temi quali la ricerca del bene comune, della riconciliazione, della pace, del servizio alla collettività e in particolare ai più poveri e sofferenti.

Parte consistente dell’offerta formativa si concretizzerà su teologia e cultura della pace. Il coordinatore dell’Istituto è il professor Andrea Bigalli, che si avvarrà della collaborazione di docenti degli ambiti interessati e di un comitato scientifico. All’inizio del prossimo anno accademico l’Istituto proporrà i primi corsi ed eventi.