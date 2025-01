Morire durante la scampagnata: trovato senza vita, stava cercando funghi

Marliana (Pistoia), 14 ottobre 2021 - Tragedia sull'Appennino Pistoiese: un uomo che era scomparso mentre cercava funghi è stato trovato senza vita. Il corpo era poco distante dalla strada. Dell'uomo si erano perse le tracce dal pomeriggio di mercoledì in località Serra Pistoiese. Il ritrovamento è avvenuto all'alba di giovedì. La vittima è Paolo Fanciullacci, 83 anni.

Funghi, la guida per cercarli in sicurezza

Erano arrivate unità cinofile con cani molecolari del Soccorso Alpino anche dall'Abruzzo e dal Piemonte per le ricerche. Proprio i cani aveva individuato quella che poteva essere l'area di ricerca. Il Soccorso Alpino ha lavorato senza sosta con le squadre della Stazione Appennino insieme ai tecnici della vicina stazione di Monte Falterona. Durante le ricerche si era alzato in volo anche un elicottero della Guardia Costiera, che aveva effettuato ricerche con il termoscanner. Poi la tragica scoperta.

Da capire cosa sia accaduto all'uomo. Potrebbe aver avuto un malore. Nei giorni scorsi in poche ore tre cercatori di funghi erano morti in Toscana. Questa è la stagione delle scampagnate alla ricerca di funghi e la Protezione Civile aveva messo in guardia gli appassionati, chiedendo la massima attenzione e il giusto equipaggiamento a chi si avventura nei boschi.