Ferrari e Amerini conquistano il posto sul palco

Durante la Festa delle Associazioni che si è svolta al Progetto MoToRe, si è tenuta la selezione riservata alla Montagna pistoiese, per garantirsi un posto sul palco in occasione del gran finale, a Le Piastre, del Campionato Italiano della Bugia e dove si parlerà della bugia a scuola. Ad aggiudicarsi il primo premio, con un ex equo conquistato all’ultimo respiro e quindi con il diritto di partecipare alla finale, sono stati Luciana Ferrari della Pro Loco delle Piastre e Guido Amerini della polisportiva Silvano Fedi (insieme nella foto) per la categoria adulti. Ma raccogliere il maggio numero di consensi in assoluto è stata la giovanissima (anche se ormai veterana), Marianna Nesti dell’Agriturismo i Taufi, che si è affermatasi nella categoria fino a 14 anni. La storia raccontata da Marianna racconta: "Non so se l’avete letto, ma l’altro giorno sul giornale c’era la notizia di cinquanta escursionisti tedeschi che hanno preso d’assalto la biblioteca San Giorgio di Pistoia. Ebbene, ora ve lo posso dire: la colpa è mia! Questi escursionisti si sono presentati a casa mia ai Taufi chiedendomi la strada per visitare il Libro Aperto e così sulla mappa gli ho disegnata la strada per la biblioteca di Pistoia. Gli ho spiegato che lì di libri aperti ce ne sono davvero tanti e anche chiusi. Mi sa che mi hanno presa sul serio!".

"Ci siamo davvero divertiti ad ascoltare gli undici concorrenti della selezione Montagna Pistoiese per il 49° Campionato Italiano della Bugia – ha concluso il Magnifico Rettore, Emanuele Begliomini – Un grazie davvero a tutti i partecipanti e all’ Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese per averci ospitato". Begliomini ha ribadito l’invito per il gran finale del 2 e 3 agosto sulla piazza del paese, a Le Piastre.

Andrea Nannini