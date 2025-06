Maturità, è il gran giorno. Un turbinio di emozioni. E la prima prova scritta

PISTOIASuonerà puntuale questa mattina la campanella che dà il via all’esame di Stato. A Pistoia e provincia, circa 2.500 studenti affrontano questa mattina la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi: un momento carico di emozione, aspettative e – per molti – anche un po’ di ansia. Alle 8.30 in punto i candidati riceveranno le sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli studenti potranno scegliere tra diverse tipologie: dall’analisi del testo letterario alla riflessione critica di attualità, passando per saggi argomentativi di ambito storico, filosofico o sociale. Non mancheranno, come sempre, percorsi personalizzati per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali.

Le commissioni, in base alle indicazioni ricevute durante l’anno scolastico, hanno predisposto strumenti compensativi, tempi aggiuntivi o modalità semplificate per consentire a tutti di affrontare l’esame in condizioni eque. Particolare attenzione è stata riservata anche agli studenti ospedalizzati o impossibilitati a sostenere la prova in presenza, che potranno svolgerla in sedi alternative o con modalità a distanza, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali.

Per tanti è stato anche un banco di prova emotivo: l’ultima volta in cui si era affrontata una prova scritta in un’aula, per molti, risaliva alle scuole medie. Domani sarà la volta della seconda prova, diversa per ogni indirizzo di studi: latino per il classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per il tecnico economico, e così via. Una prova che mette in gioco le competenze specifiche acquisite nel percorso scolastico e che spesso è considerata la più ostica. La maturità 2025, che segna il ritorno ormai consolidato alla formula pre-Covid, proseguirà poi con i colloqui orali durante le prossime settimane. Per i circa 2.500 studenti pistoiesi è un momento importante, simbolico e carico di significato: non solo un esame, ma anche un rito di passaggio verso l’età adulta. E, come ogni anno, tutta la città fa il tifo per loro.

Michela Monti