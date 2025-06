L’omaggio di Firenze a Gianluca

Gianluca Sichi ha scoperto la passione per la stampa 3D per divertimento poi dal suo splendido rifugio, nel paese de Le Piastre, l’ha trasformata in una storia di successo, al punto che sia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che la sindaca di Firenze, Sara Funaro, hanno voluto complimentarsi per la realizzazione di un modello in scala di Palazzo Vecchio. La celebrazione dell’inatteso successo è stata nell’aula magna del Liceo Forteguerri di Pistoia, dove Gianluca si sta per diplomare. "Nei giorni scorsi – ci ha raccontato – ho avuto modo di parlare con la professoressa di matematica, facendole vedere l’articolo pubblicato da La Nazione. Ne abbiamo parlato con la vicepreside, ricordando che il liceo Forteguerri ha dato alla Regione Toscana uno dei suoi talenti, Bernard Dika, oggi portavoce del presidente Giani. Così la scuola ha contattato Bernard che ha accettato l’invito e ci siamo trovati in aula magna, con diverse classi. Bernard ha raccontato la storia di Palazzo vecchio e io ho raccontato il mio lavoro. Ne è nato un bellissimo mix di emozioni e incontrarlo è stato un piacere". Bernard ha portato in regalo a Gianluca la bandiera della Toscana che il giovane ha apprezzato, considerandolo un bellissimo riconoscimento: "Ho mandato una mail al presidente Eugenio Giani, lui mi ha risposto e da lì è nato tutto, il valore aggiunto è stata la presenza di Bernard al Forteguerri. Poi c’è stata la mail della sindaca di Firenze, Sara Funaro che mi ha fatto i complimenti e ora siamo in relazioni scritte, appena possibile porterò a Firenze un modellino più piccolo". L’avventura è nata per un regalo di compleanno ricevuto dal babbo che, come racconta Gianluca: "Ha sempre lavorato con le mani e questo mi ha sempre affascinato".

Andrea Nannini