Mabellini e Forteguerri "Musica insieme"

Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini e Liceo Musicale Forteguerri insieme per dar vita stasera, martedì 3 giugno, (ore 20.30), al Teatro Manzoni di Pistoia a "Musica insieme", il concerto dei gruppi strumentali e vocali di musica d’insieme formati proprio dagli allievi di queste due realtà pistoiesi.

Forteguerri e Mabellini, entrambi punto di riferimento imprescindibile per chi vuole dedicarsi allo studio della musica a Pistoia, hanno deciso così di unire le forze per creare questa serata, frutto di un interessante progetto di collaborazione, sostenuto da Fondazione Teatri di Pistoia, che non vuole essere episodico, con l’intento di coltivare questa operazione anche nei prossimi anni, per offrire ai giovani musicisti nuove occasioni di esibizione dal vivo.

Nelle quattro formazioni (Orchestra di chitarre, orchestra di strumenti a fiato e percussioni, Coro Polifonico e Orchestra d’Archi) si esibiscono, quindi, allievi e insegnanti che provengono dalle varie classi dei docenti delle due scuole: in ordine alfabetico, Francesco Baglioni, Giovanni Baglioni, Elena Bartolozzi, Riccardo Bini, Vittorio Caselli, Marco Corsini, Teresa Dereviziis, Eugenia Di Bonaventura, Alessio Donnini, Iacopo Fallani, Michela Francini, Elena Lala, Gianni Landroni, David Mazzei, Maurizio Pacini, Francesca Paganin, Lida Rodriguez, Francesca Simonelli. Molto ricco e variegato il programma, che spazia tra i generi e le epoche, con musiche di Andrew York, John Williams e Queen per l’Orchestra di Chitarre; di Bill Conti, Barry Manilow, Paul Lavender, Arturo Marquez e Roland Barrett per l’Orchestra di Strumenti a Fiato e Percussioni; di Ennio Morricone, Leonard Bernstein e autori vari per il Coro Polifonico.

La conclusione della serata è affidata all’Orchestra d’Archi con brani di Astor Piazzolla (che vedranno anche la partecipazione dei solisti, Miron Marcovich Del Pero, al flicorno, e di Mattia Gualberto Vanni, al saxofono) e di Edvard Grieg. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

l.m.