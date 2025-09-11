Lo sport protagonista. Dalla sfilata alla festa

Mese di settembre dedicato a valorizzare lo sport e le associazioni con due grandi eventi che si svolgeranno rispettivamente allo stadio Bellucci e al Parco Pertini. Come l’anno scorso, nel mese di settembre due appuntamenti di rilievo vedranno protagoniste le associazioni sportive del territorio. Sabato 13, allo stadio Bellucci (ore 18), si terrà la seconda edizione della "Sfilata dello sport", una manifestazione che porterà in passerella tutte le associazioni sportive aglianesi con i loro atleti e le loro discipline, in una vetrina che si preannuncia spettacolare. Domenica 28, invece, il parco Pertini ospiterà la tradizionale "Festa dello sport", organizzata dal comune di Agliana. Durante la giornata, per chi è interessato, sarà possibile provare direttamente le diverse discipline proposte dalle realtà sportive locali, in un clima di festa e partecipazione. Per Agliana sarà dunque un settembre ricco di emozioni sportive.

"Settembre è il mese dello sport e delle associazioni ad Agliana – evidenzia il consigliere delegato allo sport, Tommaso Allori -. La sfilata del 13 e la festa del 28 sono occasioni importantissime per dare visibilità alle nostre associazioni, che rappresentano il cuore pulsante della comunità. Lo scorso anno la sfilata ha riempito le tribune del Bellucci e la Festa dello sport ha registrato oltre duemila presenze: siamo certi che anche quest’anno sarà un grande successo. Come amministrazione – prosegue Allori - stiamo investendo molto nello sport, sia sugli impianti che a sostegno delle associazioni, perché crediamo che sia un motore fondamentale per la crescita del nostro territorio. Insieme possiamo costruire qualcosa di solido e duraturo".

La sfilata del 13 settembre allo stadio Bellucci è aperta a tutte le associazioni sportive aglianesi che desiderano partecipare: per aderire è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Aglianese, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune. In entrambe le manifestazioni si prevede la presenza di oltre venti associazioni sportive locali, pronte a proporre una gamma straordinaria di attività. L’amministrazione comunale invita a un’ampia partecipazione ai due eventi per vivere insieme lo sport.

Piera Salvi