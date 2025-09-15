Elezioni regionali, niente civici per Tomasi. L’esclusione della lista “E’ ora” confermata dal tribunale

Pistoia, 15 settembre 2025 – Un duro colpo per il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali, Alessandro Tomasi. Il tribunale di Firenze ha infatti confermato l’esclusione della lista “E’ ora” a causa di alcune irregolarità burocratiche, respingendo il ricorso presentato nelle scorse ore.

La decisione era emersa in un primo tempo dal verbale del Tribunale che doveva controllare l’effettiva validità di liste, simboli e candidati in vista del voto del 12 e 13 ottobre prossimi. Nel concreto, era stata rilevata l’irregolarità di numerose pagine di firme raccolte (erano oltre mille, complessivamente) per arrivare al numero necessario per poter competere nella prossima tornata elettorale: il totale "approvato" si fermava a quota 340, non sufficiente.

Una decisione, quella del respingimento del ricorso, che arriva all’indomani delle parole dello stesso Tomasi, che durante un appuntamento elettorale aveva auspicato il buon esito della vicenda. Ricordiamo che il listino provinciale di "È ora!" era composto da Fabio Raso, capogruppo di "Avanti Pistoia" in consiglio comunale, l’assessora comunale di Agliana Ambra Torresi, Marco Bartolomei, Stefania Nerozzi, Federico Bonechi e la quarratina Giulia Cialdi.