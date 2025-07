Liceo Lorenzini. Ecco i centisti della maturità

L’anno scolastico si è concluso al liceo Lorenzini. "Come a una buona semina - dice la preside Annalisa Fattori - è seguita una fruttuosa raccolta, non senza tribolazioni. È noto che è nelle asperità che si forgiano gli spiriti più indomiti e gli ingegni più puri". I centisti sono stati 25, 7 dei quali con la lode. Si sono diplomati con 100/100: Eralda Bali, Caterina Buonamici, Matteo Caruso, Davide Cretu, Giada Fazzi, Aurora Gozzoli, Maria Macheda, Elisa Maroni, Margherita Mazzei, Letizia Mazzoni, Alessia Megaro, Giulio Niccolai, Giulia Orsi, Martina Pacifico, Alexandra Paoleschi, Giorgia Ripa, Diego Rosi, Anna Sturlini. Si sono diplomati con lode: Irene Amata, Virginia Brandani, Lucrezia Giannoni, Matilde Lacroix, Lorenzo Pelagini, Niccolò Pellegrini, Giada Rosi.

All’agrario Anzilotti Luca Tonarelli, neodiplomato con la valutazione di 100 nella classe V A "Gestione dell’ambiente e del territorio", ha idee chiare sul suo futuro: "In questi cinque anni ho costruito un bel rapporto con compagni e professori; la nuova dirigente, Alessia Bechelli, in più di un’occasione è stata vicina a noi". Anche Paolo Parenti, cento e lode nella sezione V B "Produzioni e trasformazioni", spende parole positive per i suoi cinque anni all’Anzilotti. Un punto di riferimento per la classe è stata la professoressa Martina Miceli di lettere: sabato scorso si è sposata e alcuni studenti le hanno fatto una sorpresa e sono andati al suo matrimonio.

Intanto, anche al liceo Salutati di Montecatini la maturità si è definitivamente conclusa e i centisti salgono a quota 20. Gli studenti che vanno ad aggiungersi all’elenco già pubblicato sono Lorenzo Brizzi, Felicia Marzano, Sofia Costa, Luca Taddei e Cecilia Lazzerini.