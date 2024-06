Elezioni a Lamporecchio, battuto il sindaco uscente Torrigiani. Anna Trassi è la nuova prima cittadina

Lamporecchio, 10 giugno 2024 – Anna Trassi, a capo della lista civica Insieme si cambia, è il nuovo sindaco di Lamporecchio con il 50% dei consensi (8 i seggi assegnati a Futuro presente) e la prima cittadina donna nella storia politica del comune del pistoiese. Trassi, medico di medicina generale, ha battuto clamorosamente al primo turno il sindaco uscente Alessio Torrigiani, della coalizione di centrosinistra, che si è fermato al 31,92% (3 i seggi conquistati).

Sconfitto anche il candidato del centrodestra, Biagio D’Errico, che era sostenuto da Forza Italia, Ppe, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Lega Salvini premier, con l’11,88%, che entrerà in consiglio comunale (uno solo il seggio ottenuto). Fuori invece Monica Innocenti, sostenuta dal Partito Comunista, che ha preso il 6,20%.

Nella precedente elezione del 2019 Torrigiani si aggiudicò la vittoria al primo turno con il 55,99%. Secondo il candidato del centrodestra Giovanni Valter Testai, che registrò il 19,1%.

“Ringrazio tutti gli elettori di Lamporecchio per la massiccia partecipazione al voto, i componenti della mia lista e tutti quelli che hanno lavorato per ottenere questo risultato che va ben oltre le più rosee aspettative. Essere la prima donna sindaco di Lamporecchio - il primo commento dellla dottoressa Trassi – mi riempie d’orgoglio e mi carica di responsabilità ancora maggiori per le quali, da domani, mi metterò al lavoro”.

Nelle 7 sezioni del comune l’affluenza totale è stata del 69,69%, praticamente stabile rispetto al 69,03% registrato alle elezioni 2019. Su 6.014 elettori i votanti sono stati 4.191. Schede nulle: 124. Schede bianche: 69.