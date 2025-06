Obiettivo sicurezza. Maresciallo Ruggiero. Nuovo comandante

Il Maresciallo Valerio Ruggiero è il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Cutigliano. L’insediamento è avvenuto il 10 giugno. Nato a Roma il 7 aprile 1999 e originario di Aprilia, in provincia di Latina, il Maresciallo Ruggiero porta con sé il bagaglio di una famiglia legata all’Arma, essendo figlio d’arte. La formazione è iniziata il 22 ottobre 2019 alla prestigiosa Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, dove ha frequentato il 9° Corso Triennale. Il percorso formativo – fa sapere il Comando Provinciale – si è concluso con successo il 29 giugno 2022 con la laurea triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza, titolo che testimonia l’elevato livello di preparazione richiesto ai moderni sottufficiali dell’Arma. Dal 25 luglio 2022 al 30 maggio 2025, il maresciallo ha prestato servizio alla Stazione Carabinieri di Buggiano dove ha maturato un’esperienza significativa. Inizialmente impiegato come addetto, ha poi assunto funzioni vicarie al comando, dimostrando – rileva l’Arma – capacità organizzative e leadership che lo hanno preparato al nuovo incarico. L’arrivo del Maresciallo Ruggiero a Cutigliano si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento che sta interessando i comandi territoriali.

"Con un’età media dei militari che si attesta sui 31 anni – scrive il Comando –, la Stazione di Cutigliano rappresenta oggi un esempio virtuoso di come la giovane età del personale possa tradursi in una maggiore dinamicità operativa. Il ringiovanimento dell’organico non è casuale, ma risponde a precise strategie dell’Arma per garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze del territorio e della popolazione. I giovani militari, infatti, portano con sé non solo energie fresche, ma anche una formazione aggiornata alle moderne tecniche investigative e di prossimità, confermando la particolare attenzione che l’Istituzione riserva alle Stazioni Carabinieri, presidio, anche sociale, dello Stato sul territorio".