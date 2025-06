L’azienda di snack e cereali riqualifica il playground

PISTOIA

È in arrivo un importante restyling per uno dei playground dedicati alla pallacanestro più frequentati della città, ovvero quello che si affaccia sul parco di Monteoliveto dove, per intendersi, in queste settimane si svolge il partecipatissimo "Della City Camp" organizzato dal capitano del Pistoia Basket, Gianluca Della Rosa. Una recente delibera della giunta comunale svela un progetto che si dipanerà nei prossimi mesi e che darà una struttura completamente nuova all’area entro la fine di settembre. Alla porta del Comune, infatti, ha bussato un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli snack e dei cereali per la prima colazione che, dal 2023, in Italia ha creato il progetto "Better Days" ovvero creare giorni migliori a favore di persone, comunità e pianeta con un occhio di riguardo verso la pallacanestro. Nel primo ann sono stati rigenerati due spazi a Milano e Reggio Emilia mentre, nel 2024, è stata la volta di Pesaro, Torino, Brindisi, Roma e ancora Milano con la presenza di testimonial come una delle giocatrici più importanti della storia del basket italiano, Giorgia Sottana e come il capitano della Virtus Bologna, Marco Belinelli.

Per quest’anno sono due i playground individuati in tutto il Paese e uno è quello di Monteoliveto. In tutto, l’investimento sarà di circa 24mila euro con il risanamento del fondo di gioco e, soprattutto, la realizzazione di una illustrazione gigantesca che coprirà interamente, con colori e forme accattivanti, l’intera superficie con la sponsorizzazione che, poi, resterà attiva fino alla fine del 2026. Dal canto suo, il Comune ha immediatamente sposato con particolare attenzione questa iniziativa privata dando il via libera all’intervento che dovrà essere realizzato nella prima metà di settembre.

S.M.