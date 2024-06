Sette Comuni al voto. Da Montecatini Terme a Chiesina Uzzanese

Urne aperte oggi per sette Comuni della Valdinievole. A Montecatini sfida a cinque. Il sindaco uscente Luca Baroncini (liste Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e ’Scelgo Montecatini’), viene sfidato da Claudio Del Rosso (liste Per Montecatini Terme, Pd-MontecatineSì, Movimento 5 Stelle e Azioni-Repubblicani), Edoardo Fanucci (liste Fanucci sindaco, ’Insieme. Brancoli con Fanucci sindaco’, ’Patto per la città con Severi’), Alberto Lapenna (lista ’Montecatini al centro’) e Franco Arena (lista ’Montecatini una storia nuova’).

A Monsummano Terme la sindaca uscente Simona De Caro (liste Pd, Simona De Caro sindaco di tutti, Insieme per De Caro sindaco), è in compezione con Paolo Venturini (liste Venturini sindaco, Giuseppe Mignano per Venturini sindaco, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia), Alberto Graziani (lista Movimento 5 Stelle), Angelo Di Bianca (lista Partito comunista italiano) e Romolo Papaleo (lista Forza del Popolo).

A Massa e Cozzile è sfida fra la sindaca uscente Marzia Niccoli ed Elena Maltagliati. Niccoli ha dalla sua parte la lista espressione del centrosinistra ’Insieme’. Maltagliati invece è sostenuta dalla lista ’Massa e Cozzile civica. Maltagliati sindaco’.

A Pieve a Nievole la sindaca uscente Gilda Diolaiuti è in lizza con lo sfidante Mario Suzzi. Diolaiuti è sostenuta dalla lista di centrosinistra ’Progressisti e democratici. Uniti per Pieve: Gilda Sindaco’. Per quanto riguarda Suzzi, il nome della lista è ’Suzzi sindaco’ ed è appoggiata dai partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

A Lamporecchio sono quattro i candidati che possono essere votati. L’uscente Alessio Torrigiani ha come avversari Anna Trassi, Biagio D’Errico e Monica Innocenti. Torrigiani è il candidato del fronte del centrosinistra nella lista denominata ’Futuro presente. Centrosinistra per Torrigiani sindaco’. Anna Trassi è invece la candidata civica con la lista ’Insieme si cambia. Anna Trassi sindaco per Lamporecchio’. La lista civica di D’Errico ’D’Errico sindaco Lamporecchio è invece sostenuta dai partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. La lista del Partito comunista italiano invece ha scelto come candata sindaco Monica Innocenti.

La corsa elettorale di Buggiano ha tre partecipanti. Il sindaco uscente Daniele Bettarini è in gara con Fabio Pinelli e Giacomo Grifò. La lista di Bettarini è denominata ’Centro e sinistra. Patto per Buggiano: Bettarini sindaco; quella di Pinelli ’Rinasci Buggiano civica: Pinelli sindaco’ e ha l’appoggio dei partiti di centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Unione di centro; quella di Giacomo Grifò è denominata ’Uniti per Buggiano’.

Sfida a due a Chiesina Uzzanese fra Cortesi e l’uscente Fabio Berti. Appoggiato dal centrodestra, la lista di Berti è denominata ’Per Chiesina. Ancora Insieme Fabio Berti sindaco’. Il centrosinistra sta invece con Cortesi nella lista ’Chiesina e le sue frazioni’.