Stop alle barriere architettoniche. Il Pd: "Vogliamo solo contribuire"

"Siamo sorpresi dalle dichiarazioni a noi rivolte dalla maggioranza sui lavori del progetto Peba". Inizia così la nota del gruppo consiliare del Pd di Agliana sul Piano eliminazione barriere architettoniche annunciato dalla maggioranza. "Accogliamo con favore l’iniziativa – spiegano i consiglieri – e ricordiamo che in consiglio comunale abbiamo presentato una interrogazione sul Peba, ancor prima che i lavori venissero annunciati dalla giunta. Ci piace pensare che quell’interrogazione, che ricordava come la legge prevedesse il coinvolgimento delle associazioni, abbia stimolato la giunta nell’accelerare i tempi e coinvolgere le parti sociali. Per questo, nonostante il nostro ruolo di opposizione, riteniamo di aver comunque dato un contributo. Ribadiamo che su questi temi non dovrebbero emergere polemiche politiche o rivendicazioni – evidenziano i i Dem –. Per questo siamo dispiaciuti che non si sia persa occasione per alzare il tiro sulle vecchie amministrazioni e su forze politiche che oggi non hanno neppure la possibilità di smentire o confermare quanto affermato. Come dimostrato in questi mesi, non c’è nessuna gara a “prendersi il merito“ del progetto anche perché, per adesso – commentano –, nessun merito deve essere riconosciuto, essendo molto lunga la strada che porterà alla redazione del piano. L’unico interesse che guida la nostra azione politica è quello verso la cittadinanza e la nostra particolare attenzione sulle evoluzioni del progetto ha il semplice scopo di controllare che quanto portato avanti sia effettivamente utile al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Su questo vorremmo tranquillizzare la maggioranza: non facciamo la nostra politica per accaparrarci meriti, ma per contribuire al bene della collettività. Come opposizione abbiamo rivendicato la possibilità di partecipare alla redazione del piano nel momento in cui le linee guida saranno definite. Garanzia che almeno informalmente ci è stata data dalla maggioranza, attraverso la convocazione delle commissioni consiliari. Attendiamo – concludeonno – con fiducia quel momento, sperando che i toni polemici vengano azzerati".

