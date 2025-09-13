La scomparsa di Gianassi. Una comunità in lutto

Amava la sua Vespa, Luciano Gianassi, a 71 anni amava ancora andare ai raduni con le tante persone appassionate dello storico scooter come lui, viaggi tutti insieme anche fuori dai confini dell’Italia, macinando migliaia di chilometri. Il destino ha voluto portarselo via invece in un tragico incidente non lontano da casa, in uno scontro con una macchina a Buggiano mentre era sulla sua Vespa. L’urto è stato violentissimo e le condizioni di Gianassi sono subito sembrate critiche. L’uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Pistoia dai volontari della Pubblica Assistenza Avis di Borgo a Buggiano, ma purtroppo malgrado i medici si siano prodigati, per lui non c’è stato più nulla da fare. Luciano Gianassi aveva sempre vissuto a Caserana, ma da circa un anno, dopo essere rimasto vedovo, si era trasferito sul San Baronto nel Comune di Lamporecchio, per stare vicino al figlio, alla nuora e ai due nipoti. Ormai in pensione (aveva fatto il meccanico riparatore di motori di veicoli industriali) si era avvicinato al gruppo di appassionati delle Vespa del territorio, entrando in contatto con molti degli altri oltre 90mila amatori d’Italia. Era così diventato presidente del Vespa Club di Pistoia, punto di aggregazione per i viaggi in giro per il Paese e per l’Europa. Uno degli ultimi a giugno scorso verso est, fino a Budapest. La triste notizia ha lasciato nello sconforto la comunità di Caserana, dove Luciano Gianassi era conosciuto. "Anche se era andato ad abitare sul San Baronto, continuava a venire qui quasi tutti i giorni – ricorda Giovanni Dalì, suo parente che gestisce un’impresa di produzione e vendita di ortaggi a Caserana –. Non sapeva stare senza far niente, e gli piaceva andare nell’orto, nella vigna, pur di darsi un po’ da fare qui nel campo. Siamo rimasti sconvolti". Cordoglio anche nel Vespa club, troppo scossi anche per parlare. "Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia del presidente del Vespa Club di Pistoia Luciano Gianassi" ha dichiarato Matteo Diddi, presidente di un’altra associazione di appassionati dello scooter, la "Vespisti pistoiesi", a nome di tutti soci. La data del funerale non è stata ancora stabilita.

Daniela Gori